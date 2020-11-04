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Помощник Президента: Примирение будет нелегким

Помощник Президента: Примирение будет нелегким Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному британскому изданию The Telegraph
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 01:58
Помощник Президента: Примирение будет нелегким
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному британскому изданию The Telegraph.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан является многонациональным государством, и у азербайджанцев нет проблем с армянами в других странах.

"Примирение будет нелегким и потребует много усилий, но мы готовы вложить наши инвестиции - нашу мягкую силу - в Карабах", - заявил помощник Президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Barışıq asan olmayacaq”

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