Помощник Президента: Примирение будет нелегким

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному британскому изданию The Telegraph

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному британскому изданию The Telegraph.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан является многонациональным государством, и у азербайджанцев нет проблем с армянами в других странах.

"Примирение будет нелегким и потребует много усилий, но мы готовы вложить наши инвестиции - нашу мягкую силу - в Карабах", - заявил помощник Президента.