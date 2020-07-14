Помощник президента: Безнаказанность Армении побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны удвоить свои усилия

13 июля помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу "TRT World" в связи с грубым нарушением подразделениями вооруженных сил Армении режима прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.

Как сообщает Report, отметив, что 12 июля армянские вооруженные силы совершили очередную провокацию на границе между Арменией и Азербайджаном с использованием артиллерии, Хикмет Гаджиев довел до внимания, что они обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего были убиты 4 азербайджанских офицера и солдата, 5 человек ранены. Было отмечено, что это была преднамеренная провокация со стороны Армении, правительство которой несет прямую ответственность за эти действия.

Отметив, что Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены принять контрмеры, чтобы остановить эту провокацию Армении, Хикмет Гаджиев охарактеризовал известный инцидент как акт агрессии, применения силы и преднамеренную военную провокацию со стороны вооруженных сил Армении.

Коснувшись процесса переговоров, Х.Гаджиев особо подчеркнул, что безнаказанность Армении побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам и провокациям и поэтому международное сообщество и, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны удвоить свои усилия. Х.Гаджиев отметил, что Армения пытается создать еще один конфликтную зону в регионе, на границе двух стран, и расценил это как безответственное действие Армении, подрывающей и без того хрупкий региональный мир и безопасность.

С сожалением отмечено игнорирование Арменией, несущей ответственность за агрессорские действия против Азербайджана, резолюций Совета Безопасности ООН и невозможность возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к родным очагам.

Помощник Президента призвал международную общественность серьезно осудить действия Армении в период пандемии COVID-19, расценил известную провокацию как попытку правительства Армении отвести внимание от внутренних социально-экономических проблем.

Коснувшись выступления Президента Азербайджанской Республики в связи с деятельностью сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Х.Гаджиев отметил, что сопредседатели не должны заниматься только информационным обменом между сторонами, подчеркнул, что от них ожидается исполнение главных фундаментальных основ переговорного процесса. В то же время, помощник Президента довел до внимания важность вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий для решения конфликта.

Отметив неприемлемость проведения встреч ради встречи, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что это дает повод Армении для продолжения оккупации. Кроме того, он заявил, что Азербайджан призывает, в первую очередь, страны-сопредседатели и международную общественность предпринять меры в отношении данной проблемы.