Подсчитывается ущерб Нафталану и Геранбою от вандализма армян

Подсчитан ущерб, нанесенный гражданскому населению Геранбоя и Нафталана в результате агрессии вооруженных сил Армении

Подсчитан ущерб, нанесенный гражданскому населению Геранбоя и Нафталана в результате агрессии вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщил руководитель рабочей группы по Нафталану и Геранбою Эльхан Асадов.

По его словам, в Нафталане пострадали 3 частных дома и 1 гражданский объект. В Геранбойском районе пострадали около 300 частных домов, объектов, а также школы и административные здания.

"В настоящее время ведется мониторинг и продолжаются подсчеты. Наиболее пострадавшее село - Тап Гарагоюнлу", - сказал он.

Следует отметить, что контрнаступление, начатое азербайджанской армией в ответ на провокации вооруженных сил Армении 27 сентября, завершилось победой нашей армии 10 ноября.