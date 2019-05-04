Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.