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Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста

Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста Азербайджанская ассоциация Нью-Йорка организовала широкомасштабную акцию перед штаб-квартирой постоянного представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Нагорно-карабахский конфликт
24 июля 2020 г. 23:33
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста

Азербайджанская ассоциация Нью-Йорка организовала широкомасштабную акцию перед штаб-квартирой постоянного представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, в акции приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспорских организаций, активисты азербайджанской общины, проживающие в различных городах и штатах США, в частности в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вашингтоне.

Затем протестующие прошли маршем перед постоянным представительством Армении при ООН. Их сопровождала нью-йоркская полиция. Азербайджанцы и армяне оказались лицом к лицу перед зданием постоянного представительства. Прозвучали лозунги "Карабах - это Азербайджан", "Убийцы детей, остановите агрессию!", "Азербайджан хочет мира, Армения - войны". Армяне молчали перед нашими соотечественниками. Акция закончилась без происшествий.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın BMT-dəki nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
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