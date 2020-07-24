Патриарх Кирилл призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Патриарх: Каждое обострение нагорно-карабахского конфликта воспринимаю как личную боль

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны армяно-азербайджанского конфликта к диалогу. Как сообщает Report, в заявлении патриарха, размещенного на официальном сайте РПЦ, отмечается:

"12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнуло вооруженное противостояние, которое привело к человеческим жертвам с обеих сторон.

33-й год длится конфликт народов, живших много веков бок о бок. С 1989 года я постоянно участвую в работе по разрешению мирным путем этого конфликта. Каждое его обострение воспринимаю как личную боль.

..Религиозными общинами Армении и Азербайджана накоплен опыт выстраивания такого диалога, который сейчас очень востребован. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия".

"Многолетняя миротворческая деятельность Русской Православной Церкви в урегулировании карабахского конфликта в трехсторонних диалогах позволяет мне обратиться к религиозным лидерам Азербайджана и Армении. Прошу вас, дорогие братья, сохранить те достижения, которые нам удалось закрепить в ходе братских встреч", - заявил патриарх Кирилл.

По его словам, Русская Православная Церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее окончился: "Надеемся, что братские нам народы Армении и Азербайджана найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений по разделяющим проблемам".