Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан

Великое национальное собрание Турции утвердило законопроект об отправке военнослужащих в Азербайджан.

Великое национальное собрание Турции утвердило законопроект об отправке военнослужащих в Азербайджан.

Как сообщает Report, проект был обсужден и принят на сегодняшнем заседании парламента.

Заседание возглавил заместитель председателя ВНСТ, депутат от Демократической партии народов (ДПН) Нематулла Эрдогмуш.

Напомним, что Турция отправит в Азербайджан военнослужащих. Администрация президента страны подготовила в связи с этим законопроект.

Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут работать в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.