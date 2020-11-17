О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан

Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан Великое национальное собрание Турции утвердило законопроект об отправке военнослужащих в Азербайджан.
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 18:52
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан

Великое национальное собрание Турции утвердило законопроект об отправке военнослужащих в Азербайджан.

Как сообщает Report, проект был обсужден и принят на сегодняшнем заседании парламента.

Заседание возглавил заместитель председателя ВНСТ, депутат от Демократической партии народов (ДПН) Нематулла Эрдогмуш.

Напомним, что Турция отправит в Азербайджан военнослужащих. Администрация президента страны подготовила в связи с этим законопроект.

Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут работать в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamenti Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsini təsdiqlədi

Новости партнеров

Самое важное

Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi