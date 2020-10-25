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Report Georgia

Освобожден от оккупантов город Губадлы

Освобожден от оккупантов город Губадлы Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 23:03
Освобожден от оккупантов город Губадлы
Ильхам Алиев

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!»

Как сообщает Report, об этом написал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Gubadli city liberated from occupiers"
Версия на азербайджанском языке Qubadlı şəhəri işğalçılardan azad edilib

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