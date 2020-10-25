Освобожден от оккупантов город Губадлы

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!»
Как сообщает Report, об этом написал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.
Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020
Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан!