Освобожден от оккупантов город Губадлы

Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!»

Как сообщает Report, об этом написал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.