Омбудсмен: Хотели бы видеть более конкретные шаги структур Совета Европы по Карабаху

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Хотелось бы видеть более конкретные шаги структур Совета Европы в вопросе урегулирования нагорно- карабвхского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, выступая на открытии проходящей в Баку конференции "Наши права, наши свободы, наша Европа" по случаю 70-летия Совета Европы.

"Хотелось бы видеть более конкретные планы по реализации решений структур СЕ в вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта.Так как, без мира нет устойчивого развития. И хотелось бы видеть более конкретные шаги. Азербайджан всегда готов приложить усилия для преодоления подобных преград", - заявил Э. Сулейманова.

Она также напомнила о резолюции ПАСЕ №1416 (2005 год) по карабахскому конфликту, в которой Ассамблея ссылается на 4 резолюции СБ ООН.

Омбудсмен подчеркнула, что присоединение Азербайджана к документам СЕ по правам человека является важным фактором по усовершенствованию национального законодательства.

"За время членства в СЕ Азербайджан участвовал в подготовке и принятии ряда важных документов организации. С точки зрения более плодотворного обеспечения прав человека важным фактором явилось и создание в Азербайджане института омбудсмена. Кроме того, хочу отметить, что было бы очень эффективно, чтобы Азербайджан и СЕ, а также ПАСЕ сотрудничали по конкретному плану работ",- сказала Э. Сулейманова.