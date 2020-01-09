​Нагорно-карабахский конфликт обсудили в Китае

Посетившая Китай делегация во главе с председателем Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Фаридом Шафиевым 8 января провела в Пекине встречи в Академии социальных наук, Институте международных исследований и Академии современных международных отношений Китая.

Как сообщили Report в ЦАМО, на встречах были обсуждены политические, экономические вопросы, вопросы безопасности региона, где расположен Азербайджан, достижения в китайско-азербайджанских двусторонних отношениях, возможности сотрудничества в транспортной и других сферах, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и других важные вопросы.

В тоже время была представлена информация о программах, которые ЦАМО планирует реализовать для иностранных исследователей, обсуждены возможности, создаваемые для совместных исследований. Фарид Шафиев также проинформировал своих китайских коллег о проводимых в Азербайджане реформах.

Меморандум о взаимопонимании был подписан с Институтом международных исследований и Академией современных международных отношений Китая для дальнейшего расширения возможностей для сотрудничества.