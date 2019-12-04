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Начался визит в Брюссель главы азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона

Начался визит в Брюссель главы азербайджанской общины

Начался визит в Брюссель делегации под руководством председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева.

Как сообщает Report, в рамках визита будет проведен ряд встреч.

"Мы уверены, что проводимые здесь встречи станут продолжением успеха в Лос-Анджелесе и Анкаре. Наша основная цель - донести в Бельгии, в которой находится одна из основных опор армянской диаспоры, справедливый глас нашего народа", - отметили в общине.

Отметим, что делегация под руководством председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева посетила в ноябре американский город Лос-Анджелес и турецкий город Анкара. В ходе обоих визитов члены общины провели много встреч. 

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