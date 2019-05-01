Начальник погранслужбы Азербайджана побывал на границе с Арменией, проверив боеготовность погранзаставы

Начальник Государственной Пограничной Службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил воинские части и подразделения погранзаставы “Газах”, встретившись с личным составом, несущим службу на боевых позициях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Эльчин Гулиев проверил ход исполнения поручений Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также работу по созданию на государственной границе необходимой оборонительной инфраструктуры. Состоялось совещание при участии руководящих лиц Погранвойск Государственной Пограничной Службы и погранзаставы “Газах”, были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений.