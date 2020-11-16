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На освобожденных землях начали действовать очередные местные структуры МЧС

На освобожденных землях начали действовать очередные местные структуры МЧС Для обеспечения высокого уровня обслуживания все части укомплектованы соответствующими техникой и оборудованием
Нагорно-карабахский конфликт
16 ноября 2020 г. 09:40
На освобожденных землях начали действовать очередные местные структуры МЧС
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию местных структур на наших освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Так, Государственная служба пожарной охраны МЧС с противопожарными частями ГСПО в городе Шуша, Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах приступила к работе соответственно в городах Шуша, Джебраил, Зангелан и Губадлы. Для обеспечения высокого уровня обслуживания все части укомплектованы соответствующими техникой и оборудованием.

Напомним, что ранее местные структуры Государственной службы пожарной охраны начали действовать в городе Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района.

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Версия на английском языке ФотоMES launches new local structures in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad olunmuş ərazilərdə FHN-in növbəti yerli strukturları fəaliyyətə başlayıb

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