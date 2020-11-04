МО: Обстрел ведется только по легитимным военным объектам

"Обстрел ведется только по легитимным военным объектам в строгом соответствии с принципами международного гуманитарного права".
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов.
"Вражеские группировки, ведущие асимметричную войну против нашей армии, обнаруживаются и уничтожаются нашими подразделениями в глубине фронта. Азербайджанские солдаты, храбро сражающиеся в горах, лесах и траншеях ведут борьбу с противником, скрывающимся в детских садах, школах и других гражданских объектах", - сказал он.