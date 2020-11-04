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МО: Обстрел ведется только по легитимным военным объектам

МО: Обстрел ведется только по легитимным военным объектам "Обстрел ведется только по легитимным военным объектам в строгом соответствии с принципами международного гуманитарного права".
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 18:48
МО: Обстрел ведется только по легитимным военным объектам

"Обстрел ведется только по легитимным военным объектам в строгом соответствии с принципами международного гуманитарного права".

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов.

"Вражеские группировки, ведущие асимметричную войну против нашей армии, обнаруживаются и уничтожаются нашими подразделениями в глубине фронта. Азербайджанские солдаты, храбро сражающиеся в горах, лесах и траншеях ведут борьбу с противником, скрывающимся в детских садах, школах и других гражданских объектах", - сказал он.

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Версия на английском языке Defense Ministry official: "Enemy is being destroyed in depths of front"
Версия на азербайджанском языке MN rəsmisi: "Düşmən cəbhənin dərinliklərində belə darmadağın edilir"

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