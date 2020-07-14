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МККК: Мы обеспокоены безопасностью гражданских лиц

МККК: Мы обеспокоены безопасностью гражданских лиц Отмечено, что военная деятельность создает дополнительные риски для гражданского населения
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 16:54
МККК: Мы обеспокоены безопасностью гражданских лиц

Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен гуманитарными последствиями усилившейся с 12 июля военной активности вдоль границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МККК. 

Было отмечено, что военная деятельность создает дополнительные риски для гражданского населения, проживающего на этих территориях.

МККК в двустороннем порядке разделяет свою озабоченность со сторонами конфликта, а также напоминает сторонам об обязательствах каждый раз разделять гражданских лиц от непосредственных участников военных действий.

Директор по региональным операциям МККК Мартин Сюп призвал стороны соблюдать основные правила международного гуманитарного права во время проведения военных операций и принять все необходимые меры предосторожности для защиты и уважительного отношения к гражданским инфраструктурам, таким как дома гражданских лиц, школьные здания и учреждения здравоохранения: "Мы готовы выступить в качестве нейтрального посредника между сторонами и оказать помощь тем, кто пострадал от последствий недавнего обострения военных операций".

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Версия на азербайджанском языке BQXK: Mülki şəxslərin təhlükəsizliyinə görə narahatıq

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