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Минуло 30 лет со дня кровавой трагедии 20 Января

Минуло 30 лет со дня кровавой трагедии 20 Января
20 января 1990 года азербайджанский народ дал много шехидов за свою свободу и независимость

Сегодня - 30-я годовщина событий 20 января 1990 года, вошедшая  в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

Как передает Report, надуманная нагорно-карабахская проблема, вновь поднятая в конце 1987 года, была направлена на нарушение территориальной целостности Азербайджана, оккупацию наших земель, изгнание из родных краев сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении и Нагорном Карабахе. Этот конфликт, начавшийся между двумя республиками бывшего Советского Союза, стал очередным этапом последовательного расселения армян на азербайджанских землях в XIX-XX столетиях, а также этнических чисток и геноцида, целенаправленно проводимых против нашего народа.

Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных притязаний Армянской ССР против нашей республики, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами, и массового насилия против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних руководителей Азербайджана и их шаги, противоречащие национальным интересам, вынудили наш народ встать на защиту территориальной целостности республики. Таким образом, в республике появилось народное движение широкого социального спектра, и ход процессов создал почву для его постепенного превращения в национально-освободительное движение.

Руководство СССР, напуганное тем, что азербайджанский народ, гневно возвысив свой голос за восстановление правды и справедливости, стремится окончательно избавиться от имперских оков, прибегло к чудовищному преступлению, которое по сути еще более ускорило крах советского тоталитарного режима. В ночь с 19 на 20 января 1990 года центральные власти, полностью поправ нормы международного права и законы страны, не предупредив население, начали вводить чрезвычайное положение в городе Баку. В результате военной агрессии, осуществленной с участием подразделений Советской армии, отрядов спецназа, большого контингента внутренних войск и даже военнослужащих запаса из других регионов СССР, где компактно проживали армяне, в столице была совершена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. 21 января, на следующий день после этой резни, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, придя в Постоянное представительство Азербайджана в Москве, выступил с заявлением, резко осуждающим правительство СССР, учинившее массовую бойню в Баку, и некомпетентное руководство Азербайджана. Этот ужасный и жестокий террор, которому подвергся азербайджанский народ, также был решительно осужден прогрессивными силами мира.

Трагедии, которая не была своевременно тщательно расследована и не получила адекватную оценку в Азербайджане, лишь спустя несколько лет по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка на государственном уровне. В Указе Президента Азербайджанской Республики «О проведении 4-й годовщины трагедии 20 Января» от 5 января 1994 года Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В Постановлении Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии 20 Января, и эта кровавая акция расценена как военная агрессия и преступление, совершенные тоталитарным коммунистическим режимом с целью задушить национально-освободительное движение в Азербайджане, сломить веру и волю людей.

20 января 1990 года азербайджанский народ дал много шехидов за свою свободу и независимость. Но его воля не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие во время этой резни своей жизнью во имя защиты общенациональных интересов и возвысившиеся на вершину шехидства, благодаря невиданной самоотверженности вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа.

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