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Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери

Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери 4 ноября в течение дня и в ночь на 5 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 07:44
Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери

4 ноября в течение дня и в ночь на 5 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны.

"Боевые действия продолжались с разной интенсивностью, в основном в направлении Агдере и Ходжавенда. Противник был вынужден отступить, понеся на отдельных участках фронта потери личного состава и военной техники. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib

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