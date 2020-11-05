Минобороны: Противник был вынужден отступить, понеся потери

4 ноября в течение дня и в ночь на 5 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

4 ноября в течение дня и в ночь на 5 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта из различного огнестрельного оружия, артиллерии и минометов.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны.

"Боевые действия продолжались с разной интенсивностью, в основном в направлении Агдере и Ходжавенда. Противник был вынужден отступить, понеся на отдельных участках фронта потери личного состава и военной техники. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.