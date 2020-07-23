ВС Армении нарушили перемирие 47 раз

Сообщили в Министерстве обороны Азербайджана

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Агдам, на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.