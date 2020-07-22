Минобороны Азербайджана о ситуации на фронте

Перемирие нарушено 38 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Ходжавендского районa.