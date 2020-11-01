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Минобороны о последней обстановке на фронте

Минобороны о последней обстановке на фронте В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях
Нагорно-карабахский конфликт
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1 ноября 2020 г. 08:08
Минобороны о последней обстановке на фронте

В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери.

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единицы автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

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Версия на азербайджанском языке MN: Döyüşlər Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib

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