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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района
Нагорно-карабахский конфликт
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17 июля 2020 г. 10:18
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 97 times: Defence Ministry
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yaydı

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