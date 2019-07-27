Минобороны: Враг вновь нарушил режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Мезем Газахского района, в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.