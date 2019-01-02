Министр: Я не могу раскрыть детали успешной военной операции азербайджанской армии в Нахчыване

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев дал высокую оценку военным операциям, проведенным в Нахчыване в прошлом году. Во многих случаях мы стараемся сохранять секретность. Поэтому нельзя раскрывать все детали операции в Нахчыване".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

По словам министра, в ходе тех операций все, от солдата до командира, продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

Отметим, что весной прошлого года под контроль Азербайджанской армии перешло село Гюннют Шарурского района, оккупированное армянскими вооруженными подразделениями 26 лет назад, в 1992 году.