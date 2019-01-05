Закир Гасанов: Наша армия в любое время должна быть готова к боевым операциям

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Напоминая поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, адресованные к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Министр обороны особо подчеркнул оценку, данную нашей армии в праздничном обращении и довел до внимания участников совещания конкретные задачи, поставленные перед личным составом.

Министр обороны, проанализировав текущую ситуацию на линии соприкосновения войск, выступил с речъю о достигнутых успехах, а также о работах, предстоящих выполнить в 2019 году.

Затронув деятельность всех видов и родов войск Азербайджанской Армии, генерал-полковник З.Гасанов потребовал от участников совещания основное внимание уделить боевой подготовке, оперативному, непрерывному и скрытому управлению войсками, устойчивости системы обороны, совершенствованию взаимодействия, постоянному повышению профессионализма командно-начальствующего состава, укреплению воспитания, патриотизма и боевого духа личного состава, здоровью военнослужащих и другим аспектам боевого обеспечения.

В своем выступлении министр обороны особо подчеркнул, что как заявил глава государства, сильный военный потенциал нашей страны и боеспособность Азербайджанской армии являются одними из основных факторов обеспечения нашей территориальной целостности. Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что личный состав не должен довольствоваться достигнутыми успехами. «Мы, постоянно совершенствуя деятельность войск на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, а также сохраняя превосходство над противником, в любое время должны быть готовы к боевым операциям».