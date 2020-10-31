О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД: ВС Армении продолжают удары по жилым районам и после обращения сопредседателей

МИД: ВС Армении продолжают удары по жилым районам и после обращения сопредседателей "Вооруженные силы Армении наносят удары по жилым районам Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана".
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 16:48
МИД: ВС Армении продолжают удары по жилым районам и после обращения сопредседателей

"Вооруженные силы Армении наносят удары по жилым районам Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"И это после обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Женеве за соблюдение гуманитарного режима прекращения огня!", - заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, накануне в ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ стороны договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi