МИД Азербайджана: Неопределенности позиции руководства Армении необходимо положить конец

"Армения сама же сводит на нет свои утверждения о том, что конфликт существует якобы "между Азербайджаном и Нагорным Карабахом". Недавние действия министра обороны этой страны еще раз подтверждают агрессивную политику Армении. Именно поэтому переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ведутся между страной-оккупантом Арменией и Азербайджаном, земли которого оккупированы".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ожидания от предстоящей в Вашингтоне встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Ожидание от каждой встречи - это, конечно же, прогресс в процессе посредством субстантивных переговоров. Как продолжение Московской встречи министров иностранных дел, на встрече в Вашингтоне мы надеемся, что стороны достигнут более конкретных результатов. Также, по нашему мнению,необходимо положить конец неопределенности позиции руководства Армении. Лишь только четкая позиция, решимость и политическая воля могут способствовать урегулированию конфликта, решение которого, как неоднократно заявляла армянская сторона, возможно "исключительно мирном путем" - добавила Л.Абдуллаева.