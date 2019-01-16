МИД Азербайджана: Министры договорились продолжить переговоры в следующем месяце

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "На продолжавшихся более 4 часов переговорах между сторонами был проведен очень полезный и положительный обмен мнениями с целью, в частности, установления понимания и доверия. Стороны договорились продолжить переговоры в следующем месяце".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя прошедшую 16 января в Париже встречу между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Стороны в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку населения двух сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию", - дополнила Л.Абдуллаева.