МИД: Азербайджан готов к конструктивным, субстантивным переговорам

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях нарушает как законодательство Азербайджана, так и международные нормы и принципы.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на проходящей в Баку международной конференции "Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана и ответственность третьей стороны".

По ее словам, подобными шагами Армения пытается "укрепить статус-кво, углубить фактор оккупации".

Затронув вопрос изменения армянами демографической ситуации на оккупированных территориях, посредством незаконного переселения туда, Л. Абдуллаева напомнила, что ОБСЕ совершила две миссии в 2005 и 2010 году, по итогам которых сопредседателями МГ ОБСЕ были представлены доклады, где отмечалась необходимость положить конец демографическим изменениям в регионе.

"Азербайджан годами доводит до международной общественности эти факты",- отметила руководитель пресс-службы МИД.

Л.Абдуллаева отметила, что Азербайджан продолжает оставаться готовым к "конструктивным и субстантивным переговорам" по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Более 25 лет наши земли остаются оккупированными вопреки нормам международного права. И то, что мы все эти годы находимся за столом переговоров, говорит о том, что мы готовы к ним".