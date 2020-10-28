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Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в Барде

Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в Барде Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 20:19
Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в Барде
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз нанесли бесчеловечный по своей жестокости удар по мирному азербайджанскому городу Барда.

В результате удара погиб 21 человек, 70 получили серьезные ранения. Количество жертв, к сожалению, продолжает расти.

Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ.

Более того, каждая атака на мирное гражданское население Азербайджана является свидетельством тотальной моральной деградации обезумевшего военно-политического руководства Армении.

Цель этих атак ясна - запугать азербайджанский народ и вынудить нашу армию нанести ответный удар по территории Армении, что позволило бы вовлечь в конфликт третьи стороны.

Но наш противник должен знать, что ничто не заставит нас свернуть с истинного пути. Каждая атака делает нас только сильнее и убеждает нас в необходимости завершения священной миссии освобождения оккупированных территорий от армянских агрессоров.

Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего исцеления раненым.

В эти дни, когда азербайджанская армия теснит врага на поле боя, мы должны сохранять единство и крепко сплотиться вокруг нашего Президента.

Только объединившись в несгибаемый кулак, мы добьемся торжества справедливости, ибо Карабах – это Азербайджан!

Пусть Всевышний хранит нашу Родину и азербайджанский народ!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Bərdədə həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib

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