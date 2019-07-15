"Мегафон" официально извинился перед Азербайджаном - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы "Мегафон" Юрий Ковальчук принес официальные извинения в адрес азербайджанцев и Азербайджанской Республики в связи с ошибкой, допущенной компанией.

Как передает российский корреспондент Report, Юрий Ковальчук назвал Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и извинился перед Азербайджаном.

"Мы исправили ошибку и приносим свои самые искренние извинения. Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджанской Республики".

Отметим, что ранее "Мегафон" разместил ошибочную информацию об оказании услуг связи в так называемой "Нагорно-Карабахской Республике".

Проживающие в России азербайджанцы распространили в "ВКонтакте" и других социальных сетях призывы к соотечественникам, являющимся абонентами "Мегафон", отказаться от услуг этого оператора.

Игбал Рустамов



