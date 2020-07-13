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Лейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре

Лейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре Лейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 11:52
Лейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре

Военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы, погибший в результате армянской провокации, будет похоронен в родном селе Ашагы Джюрели Билясуварского района.

Как сообщает муганское бюро Report, после церемонии прощания с шехидом его похоронят на сельском кладбище.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. В отношении врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid baş leytenantın nəşi Biləsuvarda dəfn ediləcək

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