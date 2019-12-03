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Лавров и Мамедъяров обсуждают урегулирование карабахского конфликта

​Лавров и Мамедъяров обсуждают урегулирование карабахского конфликта
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсуждают на встрече в Баку урегулирование в Карабахе
© Report / Firi Salim

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсуждают на встрече в Баку урегулирование в Нагорном Карабахе и двусторонние вопросы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Глава МИД Азербайджана, открывая встречу, подчеркнул, что намерен обсудить с российским коллегой урегулирование в Нагорном Карабахе и вопросы двусторонних отношений, в том числе экономических.

Со своей стороны С.Лавров подчеркнул, что экономика является фундаментом отношений РФ и Азербайджана.

"Бурно растёт торговля, думаю, в этом году мы достигнем 3 миллиардов долларов товарооборота. 1,5 миллиарда долларов составляют российские инвестиции в Азербайджане, азербайджанские инвестиции в России тоже весьма и весьма существенны", - отметил российский министр.

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