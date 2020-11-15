Какова роль миротворцев в Нагорном Карабахе?

Совместным заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, победа нашей армии на военном фронте была официально оформлена и на дипломатическом фронте.

Совместным заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, победа нашей армии была официально оформлена и на дипломатическом фронте.

Как передает Report, причины размещения миротворцев в Нагорном Карабахе в настоящее время широко обсуждаются.

Общая картина такова, что в некоторых случаях суть миротворческой миссии неправильно понимается или искажается вовсе.

Так что же такое миротворческая миссия?

Прежде всего, следует отметить, что силы под мандатом и без мандата ООН работают над обеспечением мира в зоне конфликта в порядке, согласованном со сторонами конфликта. В настоящее время миротворцы проводят миссии в Косово, Афганистане, Ираке, Гаити, Кипре, Ливане, Сирии, Южном и Северном Судане, Мали, Кот-д'Ивуаре и других зонах конфликтов.

Всего существует 13 миротворческих миссий, санкционированных ООН, в дополнение к 7 миротворческим миссиям, не санкционированным ООН.

Миссия миротворцев варьируется в зависимости от ситуации. Однако все миротворческие миссии основаны на международном праве и основных принципах Организации Объединенных Наций, которые поддерживают мир и безопасность в зонах конфликтов.

Хотя миссии различаются, у каждой операции есть общие черты:

- Миротворцы размещаются в регионе с согласия обеих сторон конфликта;

- Миротворцы должны быть беспристрастными и нейтральными;

- Миротворцы могут использовать оружие только в пределах своих полномочий и для самообороны;

- Содействие реализации достигнутых договоренностей - основная задача миссии;

- Оказывается поддержка для преодоления трудностей переходного периода и создания локальных механизмов взаимодействия для коммуникации между сторонами;

- Правовая база для деятельности миротворческих миссий, не входящих в ООН, и их миротворческих операций основана на международном праве;

В настоящее время правовой основой для размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе является совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

Миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе, входит в состав 15-й специальной миротворческой мотострелковой бригады ВС России. Эта бригада - единственная, специально созданная для участия в миротворческих миссиях ООН в России.

Миротворческая миссия дислоцируется в Нагорном Карабахе с четкой и конкретной целью: содействовать реализации задач, изложенных в совместном заявлении глав государств.