Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность

"Контрнаступление Азербайджана создало новую реальность в мире, поскольку армянские силы отступили с территорий, которые они оккупировали"

"Мировые державы десятилетиями пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт, но не демонстрировали решимость на пути достижения прорыва. Результат - нулевой прогресс. В этих условиях, возможно, было неизбежно, что конфликт между Арменией и Азербайджаном будет разрешен на поле боя, а не за столом переговоров. Таков итог исторического объявления мира на прошлой неделе".

Об этом говорится в статье профессора Университета Балтимора, эксперта по конфликтам Ивана Саши Шихана, опубликованной в EU Reporter Correspondent.

По его словам, общие контуры нынешнего мирного соглашения между сторонами при посредничестве Москвы заключаются в том, что Азербайджан возвращает свою суверенную территорию. Армянские оккупационные силы уходят с оккупированных территорий Азербайджана, прибывают международные миротворческие силы и возвращаются более 700 тысяч азербайджанских беженцев из Карабаха.

"Справедливость восторжествовала. Но международному сообществу должно быть стыдно, что для достижения этого потребовалось кровопролитие, тогда как такого результата можно было добиться за счет согласованной международной дипломатии. Контрнаступление Азербайджана создало новую реальность в мире, поскольку армянские силы отступили с территорий, которые они оккупировали", - пишет автор.

Он подчеркивает, что последние месяцы миру напомнили о нестабильности, а также стратегической важности Южного Кавказа. Данная территория, находящаяся между Ираном на юге и Россией на севере, образует естественный "промежуточный" сухопутный мост между Азией и Европой. По ней проходит не только новое железнодорожное сообщение, но и нефте- и газопроводы, которые важны для Европы с точки зрения поставок углеводородных ресурсов из Каспия.

Автор отмечает, что "международное дипломатическое сообщество потерпело неудачу в данном регионе и теперь пришло время международному инвестиционному сообществу исправить эту ошибку".