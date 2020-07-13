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Ильхам Алиев: Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки

Ильхам Алиев: Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки Ильхам Алиев: Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 15:40
Ильхам Алиев: Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки

"Как вам известно, внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на заседании Совета Безопасности.

"В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом.

В то же время регулярно приводимые нами с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет их пропаганду. Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Это тоже подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой «Нагорно-Карабахской республике» пресловутые «выборы» не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы.

Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - сообщил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanda daxili vəziyyət artıq böhranlı həddə çatıb"

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