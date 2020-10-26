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Report Georgia

Ильхам Алиев: Они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации

Ильхам Алиев: Они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации «Мы даем достойный ответ провокационным шагам покровителей врага так же, как и прогоняем его на поле боя. Азербайджан не одинок, международное сообщество признает нашу территориальную целостность, мы действуем в рамках норм международного права».
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 00:41
Ильхам Алиев: Они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации

«Мы даем достойный ответ провокационным шагам покровителей врага так же, как и прогоняем его на поле боя. Азербайджан не одинок, международное сообщество признает нашу территориальную целостность, мы действуем в рамках норм международного права».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

«Несмотря на то, что за этот период Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли невинные люди.

Ежедневно они выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон.

Этого требует международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная.

Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию», - заявил Президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bunların dərdi-azarı Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxarmaqdır”

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