Ильхам Алиев: Мы развеяли в пух и в прах миф, созданный армянами

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Джоджуг Марджанлы превратился в символ нашей несгибаемой воли. Его благоустройство, реконструкция стали возможны в результате военной победы. Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя. Мы развеяли в пух и в прах миф, который армяне, руководство Армении создавали на протяжении многих лет. Они пытались доказать, что превосходят нас в военном отношении и поэтому смогли захватить наши земли в начале 1990-х годов. Азербайджанской общественности хорошо известна причина оккупации. Главная причина - в представленных в то время в руководстве Азербайджана предателях, продажных, некомпетентных, безграмотных людях. Ведя борьбу, войну между собой, они позволили врагу захватить наши земли".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

"Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан – сильное государство, что азербайджанские солдаты и офицеры – бесстрашные, профессионалы. Показали, что у нашей страны сильная армия, и продемонстрировали, что азербайджанский народ никогда не мирился и не смирится с этой оккупацией. Спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция. Еще большая, чем в 2016 году, в несколько раз большая территория перешла под наш контроль и была освобождена от оккупантов. Сегодня мы контролируем стратегические пути, коммуникации, проходящие через территорию Армении. Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Мы не хотим, чтобы были шехиды, не хотим, чтобы молодые люди становилась шехидами. Для мирного урегулирования конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Сегодня эти три фактора есть и они ведут нашу страну в будущее".