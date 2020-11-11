Ходжавендский отдел полиции размещен в Гадруте

“В соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" Ходжавендский районный отдел полиции был размещен в освобожденном доблестной Азербайджанской армией поселке Гадрут".
Об этом Report сообщил глава Исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов.
Он сказал, что в указе МВД поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать временные комендатуры:
“Министром внутренних дел начальник Ходжавендского РОП назначен комендантом территории".