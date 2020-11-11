О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ходжавендский отдел полиции размещен в Гадруте

Ходжавендский отдел полиции размещен в Гадруте “В соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" Ходжавендский районный отдел полиции был размещен в освобожденном доблестной Азербайджан
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 16:32
Ходжавендский отдел полиции размещен в Гадруте
0 : 00
0 : 00

“В соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" Ходжавендский районный отдел полиции был размещен в освобожденном доблестной Азербайджанской армией поселке Гадрут".

Об этом Report сообщил глава Исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов.

Он сказал, что в указе МВД поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать временные комендатуры:

“Министром внутренних дел начальник Ходжавендского РОП назначен комендантом территории".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Khojavend police department stationed in Hadrut
Версия на азербайджанском языке Xocavəndin polis şöbəsi Hadruta yerləşdirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi