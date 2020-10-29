Государственные чиновники и дипломаты в Тертере

Они посетили территории, которые вооруженные силы Армении обстреляли ракетами и тяжелой артиллерией

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, генеральный прокурор Кямран Алиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, представители дипломатического корпуса и военные атташе побывали в Тертере.

По информации командированного на место происшествия сотрудника Report, они посетили территории, которые вооруженные силы Армении обстреляли ракетами и тяжелой артиллерией, ознакомились с ситуацией на месте.