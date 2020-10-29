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Государственные чиновники и дипломаты в Тертере

Государственные чиновники и дипломаты в Тертере Они посетили территории, которые вооруженные силы Армении обстреляли ракетами и тяжелой артиллерией
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 14:27
Государственные чиновники и дипломаты в Тертере
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Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, генеральный прокурор Кямран Алиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, представители дипломатического корпуса и военные атташе побывали в Тертере.

По информации командированного на место происшествия сотрудника Report, они посетили территории, которые вооруженные силы Армении обстреляли ракетами и тяжелой артиллерией, ознакомились с ситуацией на месте.

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Версия на английском языке Фото Government officials, diplomats visiting Terter
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət rəsmiləri və diplomatlar Tərtərdədir

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