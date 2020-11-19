Главы МИД стран ЕС обсудят Карабах

Главы МИД стран ЕС рассмотрят события в Нагорном Карабахе

Главы МИД стран ЕС рассмотрят события в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы приветствуем прекращение огня, которое необходимо для поиска политического решения. В этом сейчас наш интерес. Одно из государств-членов ЕС - Франция - является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и ЕС хочет играть политическую роль в решении этого конфликта. Это и будет предметом дискуссии министров", - объяснил чиновник Евросоюза.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.