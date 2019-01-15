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    Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/  Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) в Париже. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

    Был обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

    Напомним, встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Париже завтра. 

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