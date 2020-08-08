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Глава МИД: Армянской оккупации рано или поздно будет положен конец

Глава МИД: Армянской оккупации рано или поздно будет положен конец ”Военная агрессия Армении в отношении Азербайджана и устранение ее последствий являются для нас приоритетным направлением".
Нагорно-карабахский конфликт
8 августа 2020 г. 11:42
Глава МИД: Армянской оккупации рано или поздно будет положен конец
Report/ Firi Salim

”Военная агрессия Армении в отношении Азербайджана и устранение ее последствий являются для нас приоритетным направлением".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

“Вынужденные переселенцы должны вернуться в родные края. Должна быть обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Конфликт должен быть решен путем переговоров. А переговоры должны вестись по существу. Нельзя имитировать переговорный процесс. Как отмечал президент Азербайджана, у нас большие ожидания от сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они должны вести реальный процесс в соответствии со своим мандатом. Недопустимо ограничиваться только мониторингом режима прекращения огня на линии соприкосновения или на границе между двумя государствами", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Ermənistanın hərbi təcavüzünə gec-tez son qoyulacaq”

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