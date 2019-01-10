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    Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с послом Великобритании

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев встретился с послом Великобритании в нашей стране Кэрол Крофтс.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общины.

    "Во время встречи я донес до сведения посла, что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики решительно намерена вернуться на родные территории, как только они будут освобождены из-под оккупации. В то же время я отметил, что мы готовы к конструктивному диалогу с армянской общиной Нагорно-Карабахского региона и являемся сторонниками налаживания контактов с этой целью", - подчеркнул Т.Гянджалиев.

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