Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха направил письмо протеста продюсерам снятого на оккупированных территориях фильма

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев направил письмо протеста продюсерам фильма под названием Gate to Heaven ("Врата в рай"), снятого на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, письмо адресовано Кестутису Драздаускасу и Ангелике Шулер, принявшим участие в съемках фильма Gate to Heaven ("Врата в рай") в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики.

"Этот фильм правильнее было бы назвать "Врата в ад", так как места проведения съемок это оккупированные в результате агрессии территории, откуда были изгнаны исторически проживающие на родных землях сотни тысяч азербайджанцев" - сказано в письме.

Кроме того, в письме напоминается, что резолюции Совета Безопасности ООН (1993 год) признают Нагорно-карабахский регион неотъемлемой составной частью Азербайджана и требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Это требование утверждено и в резолюциях и постановлениях ОБСЕ, НАТО, Движения Неприсоединения, Европейского Парламента, Совета Европы и других международных организаций: "Мы всегда задавались вопросом, каким образом люди живут как ни в чем не бывало на территории Нагорного Карабаха, зная и являясь свидетелями несправедливости и пролитой на этих землях крови.

Приглашаем вас поддержать мир, справедливость и развитие и проводить деятельность в направлении сотрудничества армянской и азербайджанской общин Нагорно-карабахского региона Азербайджана", - отмечается в письме.