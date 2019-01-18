Генсек ООН поддержал Парижские договоренности глав МИД Азербайджана и Армении

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш положительно оценил состоявшуюся 16 января в столице Франции, Париже, встречу министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН.

"Генеральный секретарь высоко оценивает устойчивые обязательства сторон по взаимному и мирному разрешению продолжающегося долгое время нагорно-карабахского конфликта и приветствует договоренность министров о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Генеральный секретарь еще раз подчеркнул, что Организация объединенных наций полностью поддерживает важные посреднические усилия Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Отметим, что 16 января в Париже состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Переговоры, состоявшиеся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, длились более 4 часов.

"На продолжавшихся переговорах между сторонами был проведен очень полезный и положительный обмен мнениями с целью, в частности, установления понимания и доверия. Стороны договорились продолжить переговоры в следующем месяце. Стороны в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку населения двух сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию" - говорится в заявлении МИД Азербайджана.