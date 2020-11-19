ЕС приветствует прекращение боевых действий в Карабахе

Европейский союз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе после подписанного 9 ноября при посредничестве России соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе после подписанного 9 ноября при посредничестве России соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией . Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ЕС.

"ЕС призывает все стороны и впредь строго соблюдать режим прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Евросоюз будет внимательно следить за выполнением положений о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма мониторинга.

ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке международного формата Минской группы ОБСЕ и готов внести эффективный вклад в формирование прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, в том числе там, где это возможно, посредством поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер укрепления доверия", - отмечается в заявлении.