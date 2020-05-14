Документ Конгресса США подтверждает симпатии дашнаков к Гитлеру и Холокосту

В результате исследований, проведенных Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе в архивах Конгресса США был обнаружен новый исторический документ, разоблачающий симпатии армянских дашнаков к Гитлеру и Холокосту.

Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве.

Так, 4 мая 1945 года член палаты представителей США от Мичигана конгрессмен Фрэнк Хук на пленарном заседании Конгресса представил статью о симпатиях армянских дашнаков к Гитлеру и Холокосту, а также о расистских настроениях армян и их террористической деятельности в США. Статья была включена в официальный протокол заседаний и дебатов в Конгрессе и опубликована правительством США.

В статье армянские дашнаки описываются как хорошо организованная преступная банда с большим опытом террористической и фашистской деятельности.

Предоставляя подробную информацию об истории дашнаков, в статье подчеркивается, что дашнаки приняли терроризм как политический инструмент в самом начале своего существования, используя террористические акты для запугивания, чтобы заставить замолчать своих противников и наказать тех, кто отказывается делать пожертвования в партию. В статье упоминается, что дашнакские террористы убили многих американцев-армян в США, которые были против них, в том числе архиепископа Леона Турияна, лидера армянской церкви в Америке, когда тот проводил рождественскую мессу в Нью-Йорке.

В статье, разоблачающей симпатии дашнаков к нацизму, приводится переведенная цитата из публикуемой в Бостоне газеты дашнаков "Hairenik" от 17 сентября 1936 года, в которой гитлеризм и фашизм они называют "подарком человечеству" и "системой, подарившей новую жизнь Германии и Италии".

В статье подчеркивается наличие антисемитского настроение дашнаков, о котором сами дашнаки рассказывают в многочисленных газетных публикациях. Вот одна из представленных в статье цитат из августовского выпуска той же газеты Hairenik, в которой открыто демонстрируется поддержка Холокоста: "Иногда трудно искоренить эти ядовитые элементы, когда уже глубоко укоренились, как хроническая болезнь. И когда людям становится необходимо искоренить их необычным способом, эти попытки и методы считаются революционными. Кровотечение во время хирургического вмешательства является естественной вещью... В таких условиях диктатура играет роль спасителя". Таким образом, армянские дашнаки называют Холокост - жестокое убийство нацистами 6 миллионов евреев - "хирургической операцией по уничтожению ядовитых элементов".

В отчете Конгресса также упоминается печально известный армянский соратник нацистов Гарегин Нжде, представленный как основатель теории цехакронизма (армянская националистическая идеология, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация, вне которой он не может полноценно существовать- ред.), которая в первую очередь предназначалась для молодых армян и была смоделирована на гитлеровских националистических идеях. В статье отмечается, что Нжде симпатизировал расистским идеям Гитлера в своих выступлениях, и приводится его цитата, опубликованная еженедельником Hairenik Weekly от 10 апреля 1936 года: "Сегодня Германия и Италия сильны, потому что, как нация, они живут и дышат понятием расы. С этого момента идея декадентского расового поклонения ... была введена в сознание молодых последователей цехакрона. Согласно строгим правилам, [они] призвали никогда не вступать в брак с лицами неармянской национальности, чтобы это не "загрязнить" "чистоту армянской расы".

Напомним, что основная армянская лоббистская организация, активно действующая против Азербайджана в США -Американский национальный комитет армян - является дашнакской организацией.

Армянская революционная федерация (АРФ), также известная как Дашнакцутюн, является левой ультранационалистической партией Армении, основанной в 1890 году. Сегодня эта партия дашнаков действует в Армении, в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и в странах, где присутствует армянская диаспора.

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