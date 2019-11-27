Зарубежных дипломатов в Азербайджане проинформировали о нагорно-карабахском конфликте

"Проблема беженцев сегодня актуальна для многих стран, и обсуждения в данной сфере на международной платформе имеют большое значения, но вместе с тем вызывает обеспокоенность, что мало внимания уделяется вопросу вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Фуад Гусейнов сказал во время обсуждения в Университете АДА с иностранными дипломатами государственной политике, проводимой в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами.

Дипломатам сообщили об исторических корнях, причинах и текущей ситуации с нагорно-карабахским конфликтом, гуманитарным кризисом в стране в результате конфликта и продолжающиеся последствия. Было сообщено, что не выполняются 4 резолюции Совбеза ООН о немедленном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, а также решения и резолюции других международных организаций.

Дипломатам сообщили, что решение социальных проблем является приоритетным направлением проводимой руководством страны социальной политики.

Было подчеркнуто, что единственным путем устойчивого решения проблемы вынужденных переселенцев в Азербайджане является освобождение оккупированных территорий, обеспечение добровольного, достойного, безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

В завершении ответили на вопросы присутствующих по международной политике и гуманитарному праву в Азербайджане и других странах.