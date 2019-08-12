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Минобороны: Дезертировавший армянский военнослужащий был задержан азербайджанскими подразделениями - ФОТО

Дезертировавший армянин задержан азербайджанскими подразделениями

Утром 12 августа в направлении Физулинского района фронта, в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан военнослужащий Казарян Аро Хайкович, дезертировавший из воинской части противника.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении, в ходе первичного допроса было установлено, что причиной дезертирства армянского военнослужащего стало царящее в воинской части противника самоуправство, а также невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим.

Неоднократное подвергание армянского военнослужащего А.Х.Казаряна физическим и моральным воздействиям со стороны командиров и других военнослужащих в течение длительного времени также очевидно по гематомам в области головы и многочисленным ранам на теле.

В настоящее время А.Х.Казаряну оказывается медицинская помощь. Проводятся соответствующие мероприятия по расследованию произошедшего случая.

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