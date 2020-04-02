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Чехия не признает т.н. "выборы" в Нагорно Карабахе

Чехия не признает т.н. "выборы" в Нагорно Карабахе

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© Facts

Министерство Иностранных Дел Чехии сделало заявление в связи с так называемыми "президентскими и парламентскими" выборами, которые были проведены сепаратистским режимом в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Чехия не признаёт конституционную и правовую основу, в рамках которой прошли так называемые "выборы" 31 марта.

"Чешская Республика полностью поддерживает деятельность Минской Группы ОБСЕ и её сопредседателей и призывает все вовлечённые стороны конфликта продолжить мирный процесс и поддерживает заявление Генерального Секретаря ООН от 23-ого марта 2020-ого года, призывающего к немедленному глобальному режиму прекращения огня," - говорится в заявлении.

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